Кубок Псковской области по велоспорту стартовал сегодня

17:21, 21 сентября 2024, ПАИ

Кубок Псковской области по велосипедному спорту, посвящённый памяти велопутешественника Глеба Травина, стартовал в деревне Горохово Печорского муниципального округа сегодня, 21 декабря. Об этом пишет газета «Печорская правда».

Сегодня пройдёт индивидуальная гонка на пять и десять километров. Во второй день состоится групповая гонка на десять, 30 и 60 километров по маршруту Палкино – Старый Изборск – Палкино.

Награды соревнований будут разыграны в личном зачёте в восьми возрастных группах.

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