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Общество

Памятный знак участнику Великой Отечественной войны благоустроили в Дновском районе

Реализация проекта территориального общественного самоуправления завершена в деревне Скугры Дновского района. Об этом сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Михаила Шауркина

На этот раз проводились работы по благоустройству территории, на которой два года назад был установлен новый памятный знак участнику Великой Отечественной войны.

«Теперь здесь площадка огорожена бордюрным камнем, завезён песок, установлены новые вазоны для цветов. Остаётся надеяться, что местные жители будут поддерживать чистоту и порядок в этом месте!» – написал Михаил Шауркин.

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