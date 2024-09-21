В Госдуме напомнили, кому вскоре проиндексируют пенсии

19:58, 21 сентября 2024, ПАИ

Следующая индексация пенсий затронет военнослужащих, сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру».

Депутат сообщила, что с 1 октября текущего года пенсии военнослужащих и других пенсионеров из силовых структур вырастут на 5,1 %.

Светлана Бессараб привела пример: после индексации средняя пенсия военнослужащего составит порядка 42 тысяч рублей, а прибавка будет примерно 600–650 рублей.

Кроме того, стало известно, что до конца года в Госдуму внесут законопроект о ежегодной выплате пенсионерам дополнительной, тринадцатой пенсии. Об этом ранее рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.