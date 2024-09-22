Память святых Иоакима и Анны отмечается 22 сентября
22 сентября отмечается память святых Иоакима и Анны – родителей Богородицы. Об этом сообщает портал calend.ru.
В предании говорится, что у супругов из Иерусалима долго не было детей. Однажды Иоаким отправился в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему, мотивируя это тем, что Иоаким ещё не оставил после себя потомства для Израиля.
Опечаленный Иоаким ушёл в пустыню молиться о рождении ребёнка. И ему, и его жене явился ангел, который предрёк, что об их потомках «будут говорить во всём мире». Через девять месяцев Анна родила Пресвятую Деву Марию.
До трёхлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.
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