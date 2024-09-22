Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Память святых Иоакима и Анны отмечается 22 сентября

22 сентября отмечается память святых Иоакима и Анны – родителей Богородицы. Об этом сообщает портал calend.ru.

В предании говорится, что у супругов из Иерусалима долго не было детей. Однажды Иоаким отправился в храм, чтобы принести жертву Богу, но первосвященник отказал ему, мотивируя это тем, что Иоаким ещё не оставил после себя потомства для Израиля.

Опечаленный Иоаким ушёл в пустыню молиться о рождении ребёнка. И ему, и его жене явился ангел, который предрёк, что об их потомках «будут говорить во всём мире». Через девять месяцев Анна родила Пресвятую Деву Марию.

До трёхлетнего возраста Пресвятая Мария жила в доме своих родителей, а затем торжественно была приведена святыми Иоакимом и Анной в храм Господень, где воспитывалась до совершеннолетия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












22 сентября 2024

Фестиваль уличной культуры «Плеск» проходит в Пскове
22 сентября 2024

Праздник первого яблочного урожая состоялся в правительстве Псковской области
22 сентября 2024

Кинолог рассказал о главной ошибке собаководов
22 сентября 2024

Директор Великолукского медколледжа стал лауреатом регионального этапа конкурса «Мы вместе»
22 сентября 2024

До +22 градусов прогнозируют в Псковской области 23 сентября
22 сентября 2024

Фестиваль уличной культуры «Плеск» пройдёт в Пскове сегодня
21 сентября 2024

Делегация Псковской области приняла участие в молодёжном образовательном форуме «Ладога»
21 сентября 2024

Туман накроет Псковскую область ночью и утром 22 сентября

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...