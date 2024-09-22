Два проекта развития сельского туризма в Псковской области получат грант «Агротуризм»
Министерство сельского хозяйства РФ определило получателей грантов «Агротуризм» на 2025 год. От Псковской области отобрано два проекта развития сельского туризма, сообщили ПАИ в региональном комитете по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору.
На реализацию проектов сельского туризма фермеры получат гранты до десяти миллионов рублей.
Так, проект ООО «СПК им. Суворова» под названием «От коровы до бутылки» вошёл в список победителей. Он предусматривает проведение экскурсий для школьников и гостей региона с целью ознакомления с полным циклом производства молочной продукции: посещение животноводческих ферм, цеха переработки молока с мастер-классом и дегустацией готовых молочной продуктов.
Ещё одним претендентом на грант стал проект ИП Л. П. Нани «Экобаза «Устьяново». Он предусматривает строительство экобазы в деревне Исса Пушкиногорского района для размещения туристов, организации досуга и экскурсий.
Отметим, грантовая поддержка развития сельского туризма предоставляется с 2022 года.
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