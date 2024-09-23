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Общество

День открытых дверей пройдёт в Псковском отделении Центрального банка

На день открытых дверей приглашают псковичей в отделение Банка России в Пскове 28 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе отделения по Псковской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ.

В частности, жители и гости города могут посетить музей банковского дела, а также принять участие в экскурсиях, на которых они прикоснутся к миру финансов.

Участники мероприятия смогут получить ответы на интересующие их вопросы. Например, им расскажут, почему история банковского дела начинается именно с Пскова, а также что такое «денежный двор» и чем «денга» отличается от «чешуйки»?

В музее также можно увидеть коллекцию монет. Они были отчеканены на Псковском денежном дворе в Средние века. Там же можно увидеть деньги Советского Союза, Российской империи и других государств.

Всего в коллекции музея 900 экспонатов, рассказал исполняющий обязанности управляющего отделением по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Валерий Фролов. Например, здесь можно увидеть «денгу псковскую», которую отчеканили в Псковской республике 600 лет назад.

В том числе для участников проведут «Финансовый квиз». Во время него они смогут проверить свою эрудицию и развить навыки командной работы. Также все желающие смогут попробовать себя в роли кассира, а также познакомиться с оборудованием для выдачи и пересчёта банкнот и монет.

Отделение Банка России находится на Октябрьском проспекте, 10. Посещение возможно только по предварительной записи. Зарегистрироваться на экскурсию можно на сайте.

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