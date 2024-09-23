ФК «Луки-Энергия» прервал восьмиматчевую серию без поражений

11:24, 23 сентября 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» на чужом поле уступил петербургскому «Зениту-2» со счётом 0:1 в матче 24-го тура первенства России среди команд Второй лиги дивизиона «Б». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе великолукской команды.

Единственный гол в ворота великолукской команды, воспользовавшись ошибкой вратаря Данила Рязанова, забил Иван Козлов на 58-й минуте встречи.

Великолучане прервали серию из восьми матчей во всех турнирах без поражений. Следующая игра пройдёт в Великих Луках на стадионе «Экспресс» в рамках четвёртого раунда Кубка России. Соперником великолучан станет прошлогодний финалист турнира калининградская «Балтика».

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