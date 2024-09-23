Скончался один из старейших поисковиков Псковской области Сергей Егоров
Ушёл из жизни один из старейших поисковиков Псковской области Сергей Егоров, сообщили ПАИ в поисковой организации «След «Пантеры».
В поисковой организации он работал с момента её создания, а также участвовал во всех «Вахтах Памяти». Кроме того, Сергей Егоров параллельно служил по контракту в 76-й псковской дивизии до получения военной травмы.
Будучи инвалидом, он всё равно участвовал в поисковых работах, находил погибших бойцов. За годы работы в поисковой организации Сергей Егоров передал в псковские музеи большое количество экспонатов.
Похороны пройдут 24 сентября в 9:30 на кладбище «Белый мох».
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