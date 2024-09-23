Великолукские хоккеисты стали победителями турнира в Белоруссии

15:09, 23 сентября 2024, ПАИ

Великолучане, воспитанники спортшколы «Экспресс» 2015 года рождения стали победителями хоккейного турнира «Хоккейные горки», который прошёл в Белоруссии с 20 по 22 сентября. Об этом ПАИ сообщили в спортшколе «Экспресс».

Великолукская команда Icecity под руководством Владимира Путякова заняла первое место, опередив семь команд из Минска, Горок, Молодечно, Орши, Могилёва и Новополоцка.

Великолучане одержали две уверенные победы в группе над командами из Минска и Молодечно, завоевав путёвку в полуфинал турнира со второго места. В 1/2 финала Icecity обыграл победителя группы «Б» новополоцкий «Химик» – 5:4, а в финале выиграл у местной спортшколы.

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