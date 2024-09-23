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Культура

Россияне могут познакомиться с Псковской областью с помощью нацмаршрута

Национальный туристический маршрут «С грохотом по фермам или глаза боятся, а руки делают» о Псковской области доступен на туристическом портале по ссылке. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

Россияне могут познакомиться с Псковской областью с помощью нацмаршрута. Фото: ПАИ

За три дня гости могут погрузиться в атмосферу деревенской жизни, посетив фермы, хутора и усадьбы.

Узнать больше о маршрутах и других вариантах путешествий по России можно на национальном туристическом портале путешествуем.рф, который развивается при поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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