Федеральный образовательный форум «Знание в смыслах» прошёл в Пскове

18:46, 23 сентября 2024, ПАИ

Федеральный образовательный форум «Знание в смыслах» прошёл в Пскове. Педагоги, эксперты и представители образовательной сферы из разных регионов России собрались в гимназии № 29, чтобы обсудить современные вызовы и перспективы образования.

В рамках пленарного заседания участники услышали доклады об использовании новых технологий в образовании, роли цифровых медиа в школах, вкладе музеев в воспитание патриотизма и важности нравственного воспитания.

Федеральный форум «Знание в смыслах» продолжил работу на тематических площадках. В рамках секций участники обсуждали укрепление семейных ценностей, сохранение исторической памяти, цифровизацию образования, актуальные методы и инструменты в образовании, инклюзивное образование, вовлечение молодёжи в добровольчество и другие темы.

Работа секций продолжилась в онлайн-формате. Также в рамках форума состоялся круглый стол «Финансовая грамотность в образовательном процессе».

Организаторы форума – комитет по образованию Псковской области, ПОИПКРО при поддержке филиала Российского общества «Знание» в Псковской области.