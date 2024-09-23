Федеральный образовательный форум «Знание в смыслах» прошёл в Пскове
Федеральный образовательный форум «Знание в смыслах» прошёл в Пскове. Педагоги, эксперты и представители образовательной сферы из разных регионов России собрались в гимназии № 29, чтобы обсудить современные вызовы и перспективы образования.
В рамках пленарного заседания участники услышали доклады об использовании новых технологий в образовании, роли цифровых медиа в школах, вкладе музеев в воспитание патриотизма и важности нравственного воспитания.
Федеральный форум «Знание в смыслах» продолжил работу на тематических площадках. В рамках секций участники обсуждали укрепление семейных ценностей, сохранение исторической памяти, цифровизацию образования, актуальные методы и инструменты в образовании, инклюзивное образование, вовлечение молодёжи в добровольчество и другие темы.
Работа секций продолжилась в онлайн-формате. Также в рамках форума состоялся круглый стол «Финансовая грамотность в образовательном процессе».
Организаторы форума – комитет по образованию Псковской области, ПОИПКРО при поддержке филиала Российского общества «Знание» в Псковской области.
Выпускники президентской «Школы мэров» из Псковской области поделятся полученным опытом с муниципальными коллегами
В псковском УКП СИЗО-1 поговорили о дорогах России и провели награждение победителей онлайн-олимпиад
Конкурс «Псковская область. Россия начинается здесь» запустили для молодёжи из Белоруссии
Псковские специалисты рассказали херсонским коллегам о внедрении социального контракта