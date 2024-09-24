Уникальный телескоп собрал псковский астроном-любитель

10:57, 24 сентября 2024, ПАИ

Псковский астроном-любитель Сергей Попов создал свой уникальный телескоп для наблюдения за звёздами, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Телескоп получился лёгким, и он отлично справляется с изучением объектов дальнего космоса, рассказал астроном-изобретатель.

«Идея собрать свой телескоп – это, наверное, была потребность и необходимость, поскольку на современном российском рынке отсутствуют лёгкие модели с большим зеркалом», – отметил Сергей Попов.

Разработать более лёгкую конструкцию помогали другие астрономы, а также специалисты из Крымской астрофизической лаборатории и Псковского планетария. Единственное, что пришлось купить псковичу, – это зеркала, остальное же было сделано своими руками.

«Практически весь телескоп – это кастом. Для того чтобы его собрать, мне пришлось освоить чертёжные программы, самому сделать чертежи. Многие детали для него резали на лазере. Все это воедино превратилось в нормальный большой телескоп», – рассказал астроном-любитель.

Это не первый телескоп, который сконструировал Сергей Попов. Сначала был прибор поменьше для тренировки. Когда всё получилось, он приступил к созданию более мощного оборудования.

Сейчас астроном-любитель создал свой телескоп, чтобы отправиться на юг страны, увидеть объекты, которые не видны на нашей широте, и, конечно же, чтобы быть как можно ближе к звёздам.