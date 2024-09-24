28-я легкоатлетическая матчевая встреча памяти Хейно Мехине пройдёт в Пскове

11:23, 24 сентября 2024, ПАИ

28-я легкоатлетическая матчевая встреча памяти заслуженного работника физической культуры России Хейно Мехине пройдёт в псковском центре «Юность», а также на стадионе «Машиностроитель» с 1 по 3 ноября. Об этом ПАИ сообщили в центре «Юность».

В программу соревнований включены бег на 60, 500, 1000 и 2000 метров, прыжок в высоту, тройной прыжок, толкание ядра, прыжок в длину, прыжок с шестом и бег на 60 метров с барьерами.

Организаторы принимают предварительные заявки до 26 октября.

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