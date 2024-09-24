Областной чемпионат по мини-футболу 8x8 среди ветеранов завершился в Пскове

12:11, 24 сентября 2024, ПАИ

Чемпионат Псковской области по мини-футболу 8x8 среди ветеранских команд «40+» прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель». Об этом ПАИ сообщили в Федерации футбола Псковской области.



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



Фото: Федерация футбола Псковской области



















В турнире участвовали четыре команды из Пскова, Пыталово и Великолукского района. По итогам соревнований первое место заняли представители Великолукского района, вторыми стали псковичи из команды «Фунт», а замкнули тройку лидеров футболисты псковской «Юности».

Индивидуальными наградами отметили Артура Петунца, Романа Гнатива, Вадима Филиппова и Сергея Володина.

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