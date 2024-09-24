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Политика

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове во вторник, 24 сентября, в 14:00.

Александр Котов. Фото: ПАИ

Как изменилась политическая карта региона после прошедших муниципальных выборов? Какие первоочередные задачи предстоит решать новому главе Гдовского района единороссу Ивану Мешкову? Какие новые вызовы стоят перед губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым сейчас? Куда «потерялся» парламентский час на сентябрьской сессии областного Собрания? «Подрядный» вопрос все острее: как решать?

На эти и другие вопросы ведущих Максима Андреева и Александра Машкарина ответит Александр Котов в «Оглавлении». Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

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