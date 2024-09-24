Иван Мешков вступил в должность главы Гдовского района

12:01, 24 сентября 2024, ПАИ

Торжественная церемония вступления в должность главы Гдовского района Ивана Мешкова состоялась в муниципалитете сегодня, 24 сентября, передаёт корреспондент ПАИ.

В церемонии приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, председатель ТИК Гдовского района Антонина Веселова, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Псковской области» Валентина Понизовская, депутаты областного Собрания, представители администрации района, политических партий.

Антонина Веселова озвучила итоги выборов. «ТИК Гдовского района постановила признать досрочные выборы главы Гдовского района состоявшимися, избрать на должность главы Ивана Мешкова», – сказала она.

После принятия присяги Иван Мешков был зарегистрирован главой Гдовского района.

Напомним, в марте 2024 года Алексей Васильев досрочно сложил с себя полномочия главы Гдовского района.

С 6 по 8 сентября 2024 года в Псковской области состоялись муниципальные выборы. На досрочных выборах главы Гдовского района одержал победу представитель партии «Единая Россия» Иван Мешков. За него отдали свои голоса 61,52% избирателей муниципалитета, принявших участие в выборах.

Напомним, что после избрания главой Гдовского района Иван Мешков дал интервью в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Как проходила избирательная кампания, существует или нет гдовская аномалия, кто войдёт в команду нового главы, а также о развитии туризма и будущем муниципального образования читайте здесь.