Подведены итоги «Осеннего кубка» Любительской футбольной лиги Пскова

14:06, 24 сентября 2024, ПАИ

Подведены итоги «Осеннего кубка» Любительской футбольной лиги Пскова. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил организатор соревнований Максим Станкевич.



Фото: Любительская футбольная лига Пскова



Фото: Любительская футбольная лига Пскова



Фото: Любительская футбольная лига Пскова



Фото: Любительская футбольная лига Пскова



Фото: Любительская футбольная лига Пскова



Фото: Любительская футбольная лига Пскова



Фото: Любительская футбольная лига Пскова



Фото: Любительская футбольная лига Пскова















По итогам турнира, который прошёл в формате 6x6, победителем стала команда «Строймаг», которая одержала уже 19 побед подряд в турнирах под эгидой Любительской футбольной лиги Пскова. Второе место, уступив в финале со счётом 3:6, заняла команда «Триумф». Замкнули тройку лидеров футболисты «Металлиста».

В индивидуальных номинациях наградили Никиту Шибко, Сергея Гусакова, Александра Денисова, Артёма Алексеева, Владислава Афанасьева и Павла Горнева.

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