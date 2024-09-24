Мини-сквер «Белочкин хуторок» появится в Пскове

16:52, 24 сентября 2024, ПАИ

Мини-сквер оборудуют на пустыре между детским садом № 28 и домом № 8 по улице Технической в микрорайоне Овсище. В нём высадят груши, яблони, жасмин, шиповник и другие кустарники, сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

На месте сквера уже уложены пешеходные дорожки. Вместе с этим появится детская беседка, скамейки, фонари. Сквер получит название «Белочкин хуторок», так как в центре него будет расположена садовая скульптура белочки.

Проект жителей микрорайона вошёл в программу по формированию современной городской среды. Работы будут выполнены до конца октября.