Павшего на Невельской земле солдата и медаль «За отвагу» обнаружили псковские поисковики

17:39, 24 сентября 2024, ПАИ

Солдата Великой Отечественной войны, погибшего в Невельском районе, и медаль обнаружили участники поискового объединения «Псковский рубеж». Об этом сообщается в Telegram-канале регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Во время первого выезда были обнаружены подмётки от сапог и коленный сустав. После этого на место отправилась экспедиция из двух отрядов «Патриот 60» из Невеля и «Искра» из Пскова, которая и нашла павшего защитника Отечества. Также поисковики обнаружили медаль «За отвагу». Она позволит установить имя бойца.

«В этот день всё было на нашей стороне, включая чудесную погоду и её величество поисковую удачу!» – отметили поисковики.