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Первый в Псковской области метрологический класс открылся в Изборском лицее

В Изборском лицее открылся первый в Псковской области метрологический класс. Открытие такого класса произошло в рамках метрологического образовательного кластера Росстандарта сегодня, 24 сентября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

​Первый в Псковской области метрологический класс открылся в Изборском лицее. Фото: МБОУ «Изборский лицей»

Поздравить юных метрологов приехали ведущие специалисты ФБУ «Псковский ЦСМ». С приветственной речью к ребятам обратилась заместитель директора Наталья Савлук.

Начальник сектора поверки механических и линейно-угловых средств измерений Николай Знаменский рассказал гимназистам, что такое метрология, познакомил с историей возникновения этой науки, а также с системой единиц измерения.

Также для ребят было подготовлено интерактивное занятие, которое провела инженер по метрологии второй категории Надежда Волос. Юным метрологам пришлось измерить своих товарищей и сравнить полученные данные с системой мер, традиционно применявшейся на Руси.

В завершение десятиклассники в торжественной обстановке произнесли клятву юных метрологов, а сотрудники Псковского ЦСМ вручили им медали, грамоты и памятные подарки.

Отметим, метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Метролог – это специалист, который проводит поверки технических и бытовых измерительных приборов, подтверждает точность показаний или выявляет несоответствие установленным эталонам.

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