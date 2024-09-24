Первый в Псковской области метрологический класс открылся в Изборском лицее

20:14, 24 сентября 2024, ПАИ

В Изборском лицее открылся первый в Псковской области метрологический класс. Открытие такого класса произошло в рамках метрологического образовательного кластера Росстандарта сегодня, 24 сентября. Об этом пишет районная газета «Печорская правда».

Поздравить юных метрологов приехали ведущие специалисты ФБУ «Псковский ЦСМ». С приветственной речью к ребятам обратилась заместитель директора Наталья Савлук.

Начальник сектора поверки механических и линейно-угловых средств измерений Николай Знаменский рассказал гимназистам, что такое метрология, познакомил с историей возникновения этой науки, а также с системой единиц измерения.

Также для ребят было подготовлено интерактивное занятие, которое провела инженер по метрологии второй категории Надежда Волос. Юным метрологам пришлось измерить своих товарищей и сравнить полученные данные с системой мер, традиционно применявшейся на Руси.

В завершение десятиклассники в торжественной обстановке произнесли клятву юных метрологов, а сотрудники Псковского ЦСМ вручили им медали, грамоты и памятные подарки.

Отметим, метрология – наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности. Метролог – это специалист, который проводит поверки технических и бытовых измерительных приборов, подтверждает точность показаний или выявляет несоответствие установленным эталонам.