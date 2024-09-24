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Происшествия

Телефонные мошенники украли 11 млн рублей у жителей Пскова за неделю

11 миллионов рублей похитили телефонные мошенники у десяти жителей Пскова с 16 по 22 сентября, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Фото: ПАИ

Самая крупная сумма, которую злоумышленники похитили у одного жителя, составила три миллиона рублей. Также мошенники смогли получить доступ к персональным данным 14 псковичей через «Госуслуги».

По каждому случаю возбуждены уголовные дела.

«Вне зависимости от того, кто и под каким предлогом вам звонит, не паникуйте и не переводите деньги. Прекратите разговор и перезвоните родственнику, о котором вам сообщили, в банк или в то ведомство, из которого вам якобы звонили, даже если мошенники убеждают вас в обратном. Будьте осмотрительны при совершении любых сделок в интернете», – призывают псковичей правоохранители.

Напомним, что 2 345 случаев мошенничества в IT-сфере зарегистрировали в Пскове за шесть месяцев 2024 года.

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