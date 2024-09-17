Более двух тысяч случаев мошенничества в IT-сфере зафиксировали в Пскове за полгода

12:37, 17 сентября 2024, ПАИ

2 345 случаев мошенничества в IT-сфере зарегистрировали в Пскове за шесть месяцев 2024 года, рассказала заместитель начальника ИТТ УМВД России по Пскову Эльвира Алексеева на брифинге в медиацентре ПАИ сегодня, 17 сентября.

«В настоящее время за шесть месяцев 2024 года зарегистрировано 2 345 преступлений, совершенных в сфере ИТТ. А в 2023 году данное число составляло 1 321 преступление. Очень возрос рост преступлений в части, касающейся неправомерного доступа к компьютерной информации. Например, в 2023 году был зарегистрирован 31 подобный факт, а в настоящее время – уже 900 таких преступлений», – сообщила она.

Также Эльвира Алексеева рассказала о популярных схемах мошенничества. Среди них – телефонные звонки или звонки через мессенджеры, рассылка с просьбой проголосовать в конкурсе по ссылке, рассылки со взломанных аккаунтов близких с просьбой перевести деньги, «продажа» товаров по низким ценам через популярные маркетплейсы.

Однако, как сообщила спикер, самым популярным способом мошенничества является взлом аккаунтов на портале «Госуслуги».

«Одна из самых популярных мошеннических схем – это неправомерный доступ к компьютерной информации, так называемый взлом личных кабинетов граждан на портале «Госуслуги». В таком случае на мобильный телефон гражданину поступает звонок от якобы сотрудника сотовой компании с предложением продлить услуги связи. Кроме того, есть случаи, когда злоумышленник представляется сотрудником пенсионного фонда или энергосбыта. Также есть схожие случаи, когда мошенники представляются работниками сферы здравоохранения – звонят якобы о прохождении диспансеризации либо замене СНИЛС», – рассказала Эльвира Алексеева.

По её словам, звонят злоумышленники чаще всего из других стран, таких как Казахстан, что усложняет их поиск.