Осуждённые в Великих Луках помогают подготовить приюты для животных к зиме

10:21, 25 сентября 2024, ПАИ

Осуждённые к принудительным работам посетили приюты для животных в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

«Впереди долгая зима. Зверей без дома много, все хотят жить и коротать длинные ночи в тепле. Помогая им, мы идем по пути создания здорового, более гуманного и дружелюбного общества. Осужденные никогда не отказываются помочь, даже наоборот, сами выходят с инициативой», – отметил заместитель начальника ИЦ-1 Артем Облуков.

Он отметил, что благодаря добровольческой деятельности осужденные получают хорошие навыки социального общения, а также доказывают желание исправиться.

В частности, они посетили городской центр милосердия для животных и зооприют «Веретье». Осужденные благоустроили будки, готовя их к зиме, и поменяли подстилки, чтобы хвостатым жителям было тепло спать. Также волонтеры распилили и сложили дрова под навесы.

Осужденные исправительного центра помогают животным не только в благоустройстве приютов, но и стараются подарить внимание и общение, которого не хватает бездомным животным.