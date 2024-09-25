Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Осуждённые в Великих Луках помогают подготовить приюты для животных к зиме

Осуждённые к принудительным работам посетили приюты для животных в Великолукском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Осужденные в Великих Луках помогают подготовить приюты для животных к зиме. Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

«Впереди долгая зима. Зверей без дома много, все хотят жить и коротать длинные ночи в тепле. Помогая им, мы идем по пути создания здорового, более гуманного и дружелюбного общества. Осужденные никогда не отказываются помочь, даже наоборот, сами выходят с инициативой», – отметил заместитель начальника ИЦ-1 Артем Облуков.

Он отметил, что благодаря добровольческой деятельности осужденные получают хорошие навыки социального общения, а также доказывают желание исправиться.

В частности, они посетили городской центр милосердия для животных и зооприют «Веретье». Осужденные благоустроили будки, готовя их к зиме, и поменяли подстилки, чтобы хвостатым жителям было тепло спать. Также волонтеры распилили и сложили дрова под навесы.

Осужденные исправительного центра помогают животным не только в благоустройстве приютов, но и стараются подарить внимание и общение, которого не хватает бездомным животным.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 сентября 2024

До 23 градусов тепла ожидается в Псковской области 26 сентября
25 сентября 2024

Отопительная система в Пскове готова почти на 100%
25 сентября 2024

Осуждённые в Великих Луках помогают подготовить приюты для животных к зиме
25 сентября 2024

Учения десантников проходят на полигоне под Псковом
25 сентября 2024

Кому в России с 1 октября ждать повышения пенсии
25 сентября 2024

День фармацевта отмечают сегодня в мире
24 сентября 2024

В Себежском районе в конце сентября зацвела сирень
24 сентября 2024

Псковская делегация принимает участие в работе мастерской управления «Сенеж»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...