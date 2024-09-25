Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

37 нарушений на узлах учёта газа зафиксировали метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за девять месяцев

2 173 проверки объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области провели метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за девять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

Выявлено 37 нарушений, среди которых отсутствие корректного приборного учёта газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя. В результате доначислено потребление свыше 570 тысяч кубометров природного газа.

«Наши специалисты регулярно осуществляют метрологический контроль для точности измерения объёма потребляемого газа, что позволяет достигать точности и в расчётах», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












25 сентября 2024

Столетний юбилей отметил ветеран из Новоржева
25 сентября 2024

Фонарь устанавливают на улице Ленина в Пскове
25 сентября 2024

Подписчики СберПрайм сэкономили более 130 млрд рублей
25 сентября 2024

Серьёзные инфекции и последствия: чем опасны магазинные пельмени
25 сентября 2024

37 нарушений на узлах учёта газа зафиксировали метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за девять месяцев
25 сентября 2024

В Псковской области назначен новый природоохранный прокурор
25 сентября 2024

Заместители руководителя Управления Росреестра по Псковской области станут гостями программы «Среда обитания»
25 сентября 2024

Развитие Гдовского района обсудил губернатор Михаил Ведерников с активом муниципалитета

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...