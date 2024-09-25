37 нарушений на узлах учёта газа зафиксировали метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за девять месяцев
2 173 проверки объектов газораспределения и газопотребления, а также узлов измерения расхода газа у промышленных и коммунально-бытовых потребителей в Псковской области провели метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за девять месяцев. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.
Выявлено 37 нарушений, среди которых отсутствие корректного приборного учёта газа из-за истечения срока поверки средств измерений или выхода их из строя. В результате доначислено потребление свыше 570 тысяч кубометров природного газа.
«Наши специалисты регулярно осуществляют метрологический контроль для точности измерения объёма потребляемого газа, что позволяет достигать точности и в расчётах», – отметил заместитель генерального директора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.
37 нарушений на узлах учёта газа зафиксировали метрологи «Газпром межрегионгаз Псков» за девять месяцев
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