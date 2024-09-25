От бодрости до болезни: какой чай равен сотне выкуренным сигаретам

14:31, 25 сентября 2024, ПАИ

Эксперты выявили, что одна кружка особого напитка может оказывать на организм человека такое же воздействие, как 100 выкуренных сигарет. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Речь идёт о мате чае (чай падуба парагвайского), который ценится за способность быстро снимать усталость и облегчать головные боли.

Этот чай изготавливается из листьев и веток вечнозелёного кустарника, которые сушатся над открытым огнем. Растение богато антиоксидантами, способствующими ускорению обмена веществ и повышению работоспособности.

В состав напитка входят эфирные масла и витамины А, В и С. На первый взгляд, эти вещества кажутся полезными для здоровья, однако ситуация выглядит иначе.

Недавние исследования показали, что помимо своих положительных свойств, мате чай содержит значительное количество канцерогенов. Эти токсические вещества увеличивают риск развития рака в три раза, особенно в отношении опухолей печени, кишечника, поджелудочной железы, желудка, пищевода и лёгких.

Наибольший вред мате чай наносит при традиционном способе его приготовления с использованием воды, нагретой до 65 градусов.