Более 67 тысяч заявок подали псковичи в Росреестр с начала года

16:49, 25 сентября 2024, ПАИ

67 775 заявок подали жители Псковской области в Росреестр за восемь месяцев этого года. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Елена Шефова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 сентября.

Елена Шефова отметила, что в сравнении с 2023 годом было подано порядка 109 тысяч заявок. «Обычно большинство сделок происходит под конец года. Особенно декабрь очень плотный месяц и количество сделок возрастает в разы», – сказала гостья студии.

Первый заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области также подчеркнула, что уменьшилось количество заявлений на ипотеку. В настоящий момент по сравнению с прошлым годом их подано в два раза меньше.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч контрольно-надзорных мероприятия провёл псковский Росреестр с начала года.