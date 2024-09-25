Можно ли передвинуть забор ближе к дороге, разъяснили псковским дачникам
Можно ли передвинуть дачный забор поближе к дороге, объяснила заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 сентября.
«Я рекомендую вообще не двигать забор, так как мы не знаем, что, когда изначально определяли границы земельного участка, правильно ли их померили. Поэтому погрешность и даётся. Два кадастровых инженера могут по-разному осуществлять замеры и в итоге будут разные координаты, поэтому лучше не двигать», – отметила гостья студии.
При несоответствии фактической площади земельного участка сотрудники Росреестра могут выехать на место для проведения замеров и возможной дальнейшей внеплановой проверки.
Анна Иванова подчеркнула, что если хочется дополнительный земельный участок, то есть множество процедур: купить соседний участок или увеличить свой путём перераспределения.
Ранее сообщалось, что более 67 тысяч заявок подали псковичи в Росреестр с начала года.
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