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Общество

Псковичи стали реже жаловаться в Росреестр

Псковичи стали реже жаловаться в Росреестр, сообщила заместитель руководителя Управления Росреестра по Псковской области Анна Иванова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 сентября.

Фото: ПАИ

«Жалоб стало меньше. Основная работа, которую мы проводим, – мы выявляем нарушения или признаки нарушений в рамках государственной программы национальной системы пространственных данных. В ней установлены целевые показатели в виде площади земельных участков, на которых мы должны провести контрольно-надзорные мероприятия», – отметила гостья студии.

Анна Иванова подчеркнула, что жалоб стало меньше, но они всё же остаются. «По жалобам тоже всё отрабатываем, и, как правило, они связаны либо с недовольством соседей по границам земельных участков, либо люди жалуются, что соседи не используют земельные участки вообще, и там всё зарастает, в том числе борщевиком. Также оттуда ползут змеи и есть риск пожаров», – сказала она.

«Снижение количества жалоб можно связать с тем, что люди знают, куда обратиться, попросить консультацию и после этого понять, нужно ли подавать жалобу или можно поступить иначе», – пояснила заместитель руководителя регионального управления Росреестра.

Ранее сообщалось, что более 67 тысяч заявок подали псковичи в Росреестр с начала года.

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