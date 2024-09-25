Проблемы зоозащитных организаций обозначила псковский эксперт

18:23, 25 сентября 2024, ПАИ

С какими проблемами сталкиваются псковские зоозащитные организации, рассказали эксперты в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ сегодня, 25 сентября.

Ревизор ПРОО «Зоозащита» Валерия Ханзлик пояснила, что приюту необходим специальный человек для работы с волонтёрами. Это нужно для того, чтобы не отвлекать работников от основных дел.

«Волонтёров нужно отвести, выдать им перчатки. Кому-то нужно и попить дать. Получается, что работник заниматься не своей непосредственной работой, а волонтёрами. Так что тоже должен быть специальный человек, который введёт в курс дела, расскажет, что и как», – отметила Валерия Ханзлик.

Участники круглого стола в том числе обсудили возможность получения грантов на развитие и работу организаций. В свою очередь, заместитель директора центра молодёжи и общественных инициатив Михаил Васильев изъявил готовность помочь руководителям НКО с оформлением заявки на президентские гранты.

По итогу круглого стола участники договорились о личной встрече для корректировки грантовых заявок.