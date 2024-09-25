Руководитель приюта «Лесопилка»: Мы вырастили целое поколение, которое помогает животным

18:30, 25 сентября 2024, ПАИ

Председатель ПРОО «Зоозащита» и руководитель приюта «Лесопилка» Вера Короткова рассказала о том, как в организации выстроилась плановая работа с волонтёрами.

«Мы строили базу для волонтёров и воспитывали их. Целый год мы ездили по школам и по области. Мы рассказывали, что есть проблемы с бездомными животными и приютами. Мы пытались донести, что есть приют, которому нужны руки», – рассказала Вера Короткова в рамках круглого стола в медиацентре ПАИ.

Сейчас существуют специальные методички по волонтёрству, пояснила она.

«Уже не надо рассказывать, что есть приюты, – это факт. Выросло целое поколение, которые знают, что есть приюты, которым надо помогать. Они уже по-другому относятся к животным», – обратила внимание руководитель приюта.

Вера Короткова в том числе выразила благодарность волонтёрам, которые помогают приюту, и отметила, что сейчас ни одна зоозащитная организация не сможет работать без помощи добрых людей.