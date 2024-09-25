Более 300 земельных участков в Псковской области размещено на сервисе Росреестра «Земля для стройки»

17:40, 25 сентября 2024, ПАИ

Более 300 земельных участков Псковской области размещено на сервисе Росреестра «Земля для стройки», сообщила заместитель руководителя регионального управления Росреестра Елена Шефова в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 25 сентября.

«На сегодняшний день в сервисе «Земля для стройки» размещено 308 земельных участков и территорий площадью 1 822 гектара. Из них под индивидуальные жилые дома – 283 земельных участка и под многоквартирные дома – 30 участков. Это то, что уже сейчас размещено и можно подавать заявку, где дадут все разъяснения», – сказала гостья студии.

Елена Шефова также подчеркнула, что эти участки расположены по всей области и их могут приобрести все. «Уже вовлечено в оборот в рамках программы «Земля для стройки» 77 гектаров или 333 земельных участка», – резюмировала заместитель руководителя регионального управления Росреестра.

Ранее сообщалось, псковичи стали реже жаловаться в Росреестр.