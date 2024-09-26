Как подбирали актёра на главную роль фильма «16 строк», рассказал Алексей Свиридов

15:01, 26 сентября 2024, ПАИ

Как подбирали актёра на роль героя СВО Никиты Самойлова в фильме «16 строк», рассказал режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 сентября.

«Это отдельная эпопея. Очень сложные были кастинги. Потом просто получилось очень органично, нам прислали этюды и показалось, что что-то в этом есть, в форме, в движениях, в пластике. Мама героя Никиты Самойлова сказала, что он действительно очень похож на Никиту. И зовут актёра тоже Никита. Выбирали месяца полтора-два», – отметил режиссёр.

Раскрыть актёра в военной форме помогли методики ГИТИСа, уточнил Алексей Свиридов. Он использовал этюды, с помощью которых актёр «строил» всю команду и поднимал боевой дух. «Знаете, что в итоге мы за эти этюды поняли? Что это он. Мне важно, чтобы команда тоже верила в актёра, а не один режиссёр», – подчеркнул Алексей Свиридов.

Ранее сообщалось, что режиссёр Алексей Свиридов встретился в Доме молодёжи с молодыми псковичами 9 сентября. На встрече обсудили фильм «16 строк», посвящённый герою СВО, русскому офицеру Никите Самойлову.