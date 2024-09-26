Режиссёр Алексей Свиридов рассказал, как удалось прийти в кино после военного вуза

17:34, 26 сентября 2024, ПАИ

Как удалось прийти в киноиндустрию после военного университета, рассказал режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 сентября.

По словам режиссёра, он с детства хотел говорить с людьми, но не знал, кем ему стать. Он поступил в военный вуз, который выработал в нём дисциплину и понимание, как взаимодействовать с людьми. «Мне военный университет очень помог понять людей, себя в том числе», – отметил Алексей Свиридов. Далее режиссёр пошёл в маркетинг, где уже начал связывать свою жизнь с кино.

«Потом уже пошёл маркетинг. Я пошёл, в принципе, по киношной истории. У меня диплом был на тему продакт-плейсмент и про то, как продвигать кино. Я думал, что буду снимать рекламу. Мне хотелось придумывать небольшие ролики», – подчеркнул режиссёр.

После съёмки рекламных роликов Алексея Свиридова заинтересовало актёрское искусство и режиссура.

«В актёрский я пришёл, потому что подумал, что интересно играть. Потом понял, что всё-таки режиссура – это выше. Ты не просто отвечаешь за роль, ты отвечаешь за весь мир, который на сцене или в кино. В итоге я к режиссуре пришёл, потому что это свобода, о чём будем говорить», – рассказал Алексей Свиридов.

Ранее сообщалось, что режиссёр Алексей Свиридов встретился в Доме молодёжи с молодыми псковичами 9 сентября. На встрече обсудили фильм «16 строк», посвящённый герою СВО, русскому офицеру Никите Самойлову.