Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Режиссёр Алексей Свиридов рассказал, как удалось прийти в кино после военного вуза

Как удалось прийти в киноиндустрию после военного университета, рассказал режиссёр кино, социальных и театральных проектов, сценарист, актёр, а также преподаватель режиссуры и законов драматургии Алексей Свиридов в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 26 сентября.

Фото: ПАИ

По словам режиссёра, он с детства хотел говорить с людьми, но не знал, кем ему стать. Он поступил в военный вуз, который выработал в нём дисциплину и понимание, как взаимодействовать с людьми. «Мне военный университет очень помог понять людей, себя в том числе», – отметил Алексей Свиридов. Далее режиссёр пошёл в маркетинг, где уже начал связывать свою жизнь с кино.

«Потом уже пошёл маркетинг. Я пошёл, в принципе, по киношной истории. У меня диплом был на тему продакт-плейсмент и про то, как продвигать кино. Я думал, что буду снимать рекламу. Мне хотелось придумывать небольшие ролики», – подчеркнул режиссёр.

После съёмки рекламных роликов Алексея Свиридова заинтересовало актёрское искусство и режиссура.

«В актёрский я пришёл, потому что подумал, что интересно играть. Потом понял, что всё-таки режиссура – это выше. Ты не просто отвечаешь за роль, ты отвечаешь за весь мир, который на сцене или в кино. В итоге я к режиссуре пришёл, потому что это свобода, о чём будем говорить», – рассказал Алексей Свиридов.

Ранее сообщалось, что режиссёр Алексей Свиридов встретился в Доме молодёжи с молодыми псковичами 9 сентября. На встрече обсудили фильм «16 строк», посвящённый герою СВО, русскому офицеру Никите Самойлову.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 сентября 2024

Режиссёр Алексей Свиридов рассказал, как удалось прийти в кино после военного вуза
26 сентября 2024

Почему появился деструктивный эпатаж в кино, рассказал режиссёр Алексей Свиридов
26 сентября 2024

Четвёртая библиотека нового поколения открылась в Пскове
26 сентября 2024

Режиссёр Алексей Свиридов: Большинство кинокартин работают на развлечение
26 сентября 2024

Квиз по аниме пройдёт в Пскове
26 сентября 2024

Как подбирали актёра на главную роль фильма «16 строк», рассказал Алексей Свиридов
26 сентября 2024

Выставка к 85-летию со дня рождения Валентина Курбатова открылась в Пскове
26 сентября 2024

Стрельцы пройдут дозором по Псковскому кремлю

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...