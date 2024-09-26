Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Олимпийский чемпион оценил шансы российских спортсменов на чемпионате мира по велоспорту

Шансы российских спортсменов на чемпионате мира по велоспорту, который проходит в Цюрихе, оценил олимпийский чемпион Александр Краснов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 сентября.

Олимпийский чемпион оценил шансы российских спортсменов на чемпионате мира по велоспорту. Фото: ПАИ

В чемпионате мира по велоспорту на шоссе участвуют два российских спортсмена Александр Власов и Егор Игошев. Они поборются за награды в групповой гонке, которая состоится 29 сентября.

«По удачному стечению обстоятельств наши ребята что-то могут сделать. В противном случае тяжело чего-то ожидать от наших парней, потому что командные действия в групповой гонке очень важны. Александр Власов – единственный человек, который может что-то сделать. Но один в поле не воин. Есть сильные команды Бельгии, Италии, Франции, Голландии. Они выходят большим составом. Если повезёт и будет отрыв, в котором окажется Власов, то это будет здорово. Но вероятность этого небольшая», – поделился Александр Краснов.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 сентября 2024

Десант олимпийских чемпионов: в Пскове именитые спортсмены пообщались со школьниками
26 сентября 2024

Житель России пытался на спор отжаться 240 раз, но получил инфаркт на 239-м
26 сентября 2024

Олимпийский чемпион оценил шансы российских спортсменов на чемпионате мира по велоспорту
26 сентября 2024

Трёхкратная рекордсменка мира назвала причину спада псковской легкоатлетки Натальи Спиридоновой
26 сентября 2024

Олимпийский чемпион Александр Краснов: Псков преобразился
26 сентября 2024

Экс-рекордсменка мира оценила результаты двукратной чемпионки России по лёгкой атлетике Эмилии Тангары
26 сентября 2024

Контрольная тренировка перед чемпионатом России по боксу прошла в Пскове
26 сентября 2024

Печорские теннисисты приняли участие во II Всероссийских спортивных играх Александра Невского в Нижнем Новгороде

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...