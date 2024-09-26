Олимпийский чемпион оценил шансы российских спортсменов на чемпионате мира по велоспорту

17:18, 26 сентября 2024, ПАИ

Шансы российских спортсменов на чемпионате мира по велоспорту, который проходит в Цюрихе, оценил олимпийский чемпион Александр Краснов на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 26 сентября.

В чемпионате мира по велоспорту на шоссе участвуют два российских спортсмена Александр Власов и Егор Игошев. Они поборются за награды в групповой гонке, которая состоится 29 сентября.

«По удачному стечению обстоятельств наши ребята что-то могут сделать. В противном случае тяжело чего-то ожидать от наших парней, потому что командные действия в групповой гонке очень важны. Александр Власов – единственный человек, который может что-то сделать. Но один в поле не воин. Есть сильные команды Бельгии, Италии, Франции, Голландии. Они выходят большим составом. Если повезёт и будет отрыв, в котором окажется Власов, то это будет здорово. Но вероятность этого небольшая», – поделился Александр Краснов.

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