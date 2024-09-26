Олимпийские чемпионы в медиацентре ПАИ

11:49, 26 сентября 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации в Пскове Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 26 сентября.

Зачем команда олимпийцев посетит Псков, какие встречи запланированы, что ждёт юных спортсменов региона, рассказывают трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, рекордсменка мира и Олимпийских игр Татьяна Казанкина, советская лёгкоатлетка, трёхкратная рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Игр доброй воли Марина Степанова, велогонщик, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Кубка Европы Александр Краснов, а также врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.