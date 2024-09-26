Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Олимпийские чемпионы в медиацентре ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая реализации в Пскове Всероссийской благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России», проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 26 сентября.

Зачем команда олимпийцев посетит Псков, какие встречи запланированы, что ждёт юных спортсменов региона, рассказывают трёхкратная олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике, рекордсменка мира и Олимпийских игр Татьяна Казанкина, советская лёгкоатлетка, трёхкратная рекордсменка мира в беге на 400 метров с барьерами, заслуженный мастер спорта СССР, чемпионка Игр доброй воли Марина Степанова, велогонщик, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира и Кубка Европы Александр Краснов, а также врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












26 сентября 2024

Олимпийские чемпионы в медиацентре ПАИ
25 сентября 2024

Футбольная команда «Луки-Энергия» уступила «Балтике» в пятом раунде Кубка России
25 сентября 2024

Гдовичи представляют Псковскую область на первенстве России по микрофутзалу
25 сентября 2024

Фестиваль ГТО среди госслужащих и депутатов Псковской области пройдёт 27 сентября
25 сентября 2024

Около 500 спортсменов собрал «Кросс наций» в Великих Луках
25 сентября 2024

Сколько значков ГТО присвоили псковичам, рассказали в администрации города
25 сентября 2024

Кубок Пскова по фехтованию стартует 27 сентября
25 сентября 2024

Псковичка выиграла вторую медаль всероссийских соревнований по фехтованию за неделю

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...