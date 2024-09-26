Проекты по защите животных обсудили в медиацентре ПАИ. Главное

17:40, 26 сентября 2024, ПАИ

Круглый стол, посвящённый деятельности зоозащитных некоммерческих организаций в Псковской области, прошёл в медиацентре ПАИ.



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина



Фото: Валерия Лагуткина









Эксперты рассказали, какую долю в деятельности зоозащитных НКО занимает проектная деятельность, как работают проекты, которые реализуются на базе этих НКО, с какими проблемами сталкиваются зоозащитники в своей деятельности при подготовке грантовых заявок.

Главное: