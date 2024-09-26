Проекты по защите животных обсудили в медиацентре ПАИ. Главное
Круглый стол, посвящённый деятельности зоозащитных некоммерческих организаций в Псковской области, прошёл в медиацентре ПАИ.
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
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Фото: Валерия Лагуткина
Эксперты рассказали, какую долю в деятельности зоозащитных НКО занимает проектная деятельность, как работают проекты, которые реализуются на базе этих НКО, с какими проблемами сталкиваются зоозащитники в своей деятельности при подготовке грантовых заявок.
Главное:
- псковские зоозащитники в этом году не участвовали в заявочной кампании Фонда президентских грантов, поскольку это требует больших человеческих ресурсов, которых нет;
- наиболее доступными для них являются областные и городские гранты;
- доля грантовых средств в бюджете зоозащитных организаций составляет не более 5%, а иногда и меньше;
- благодаря грантовой поддержке на региональном уровне удаётся решать небольшие задачи, например, строительство будок, электрификация участка, водоотведение;
- зоозащитники хотели бы получать федеральные гранты на строительство приютов, но подобного рода заявки не поддерживаются.
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