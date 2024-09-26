Псковичи принимают участие в конференции «Первая помощь – 2024»

19:12, 26 сентября 2024, ПАИ

Представители комитета по здравоохранению и Псковской станции скорой медицинской помощи принимают участие во Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Первая помощь – 2024». Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Центральная тема конференции – все актуальные вопросы первой и медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях. Также будут обсуждаться вопросы сотрудничества в сфере медицины катастроф в рамках СНГ. Во время конференций пройдут симпозиумы, интерактивные обучающие программы, мастер-классы, заседания профильных комиссий и многое другое.

«Подобные конференции и обмен опытом между специалистами из разных государств всегда важны и необходимы! Ведь речь идёт о спасении жизни людей», – подчеркнули в комитете.