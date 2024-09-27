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Общество

На 40% снизилась подростковая преступность в Псковской области

Количество подростковых правонарушений в Псковской области по итогам восьми месяцев 2024 года сократилось на 40%. Данные были представлены на расширенном заседании межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав под председательством первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На 40% снизилась подростковая преступность в Псковской области. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

При этом вдвое сократилось число тяжких и особо тяжких преступлений. Количество псковских подростков на профилактическом учете также сократилось на 25%.

Вера Емельянова отметила, что достигнуть такого результата получилось благодаря комплексу профилактических мероприятий, которые реализуются в Псковской области.

В частности, в этом году для профилактики правонарушений среди подростков проводится работа нескольких профильных смен, где участвовали около 200 детей, состоящих на различных видах учета в органах и учреждениях системы профилактики. Также популяризации здорового образа жизни и профилактике вейпинга, табакокурения, употребления алкоголя и наркотиков посвящен целый ряд мероприятий, реализуемых в учебных организациях и учреждениях оздоровления. Работа проводится не только с несовершеннолетними, но и с их родителями.

Кроме того, проводится работа по профориентации трудных подростков. В анкетировании, тематических уроках, тренингах, играх, выставках и экскурсиях в рамках акции областной службы занятости «Карьера» приняли участие около шести тысяч школьников и более двух тысяч студентов.

Всего в этом году трудоустроено около 1,7 тысячи подростков.

По итогам заседания Вера Емельянова отметила необходимость усиления информирование граждан в муниципалитетах о возможности внеурочной занятости детей в спортивных секциях и творческих кружках. Кроме того, важно продолжать активную работу по профилактике вредных привычек и тунеядства среди несовершеннолетних, а также улучшить взаимодействие с семьями, в которых воспитываются трудные подростки.

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