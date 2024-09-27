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Общество

Псковские газовики и городские службы провели совместную тренировку

«Газпром газораспределение Псков» провёл учебно-тренировочные занятия по плану взаимодействия городских служб при ликвидации возможной аварии «Запах газа в колодце». Участниками тренировки стали ДПС, УВД, МЧС, горводоканал, Псковский филиал «Россети Северо-Запад» и Псковские тепловые сети, сообщили ПАИ в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Фото: пресс-служба «Газпром газораспределение Псков»

После поступления учебного вызова о запахе газа на улице первой на место условной аварии выехала бригада аварийно-диспетчерской службы АО «Газпром газораспределение Псков». По прибытии на место был произведён анализ ситуации, с помощью газоанализатора проверен уровень загазованности колодцев, а также обследован газорегуляторный пункт. В соответствии с планом взаимодействия служб города к месту проведения аварийных работ для ликвидации последствий происшествия были вызваны остальные службы.

Во время тренировки для ликвидации условной аварии были открыты колодцы, установлен вытяжной вентилятор, по периметру натянуто ограждение и выставлены предупредительные знаки в местах подходов к загазованной зоне, организована её охрана. Специалист аварийно-диспетчерской службы в колодце устранил условную утечку и проверил герметичность всех кранов и соединений.

После устранения утечки газа и локализации места аварии участники учебно-тренировочных занятий детально проанализировали совместные действия и дали положительную оценку проделанной работе. Все сотрудники задействованных служб прибыли на место после оповещения диспетчеров АО «Газпром газораспределение Псков» и ЕДДС в нормативные сроки с полным комплектом документации.

«Мы регулярно проводим тренировки для отработки умений аварийной бригады по ликвидации аварийных ситуаций, а также для совершенствования навыков применения специальной одежды и снаряжения. Учения с привлечением городских служб позволяют наладить взаимодействие для наиболее оперативного устранения аварий», – отметила главный инженер – заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Ирина Александрова.

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