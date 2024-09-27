Сделать прививки от гриппа призывают псковичей

13:03, 27 сентября 2024, ПАИ

Сделать прививки от гриппа псковичи могут как в передвижных комплексах, так и в поликлиниках города, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Прививку можно сделать около «Ленты» (Рижский проспект, 96б) 27 сентября до 14:00.

У торгового центра «Максимус» (Октябрьский проспект, 54) 30 сентября, 1–4 октября с 9:00 до 14:00.

Помимо этого, привиться можно в подразделениях Псковской городской поликлиники: в поликлинике № 1 с 8:00 до 16:00, в поликлинике № 2 (доврачебный кабинет № 4) с 8:00 до 13:00, в поликлинике № 3 с 8:00 до 16:00.

Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.