Сделать прививки от гриппа призывают псковичей
Сделать прививки от гриппа псковичи могут как в передвижных комплексах, так и в поликлиниках города, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.
Прививку можно сделать около «Ленты» (Рижский проспект, 96б) 27 сентября до 14:00.
У торгового центра «Максимус» (Октябрьский проспект, 54) 30 сентября, 1–4 октября с 9:00 до 14:00.
Помимо этого, привиться можно в подразделениях Псковской городской поликлиники: в поликлинике № 1 с 8:00 до 16:00, в поликлинике № 2 (доврачебный кабинет № 4) с 8:00 до 13:00, в поликлинике № 3 с 8:00 до 16:00.
Ранее главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко рассказала, какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа.
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