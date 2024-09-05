От чего можно вакцинироваться одновременно с прививкой от гриппа, рассказали псковичам
Какие прививки рекомендовано сделать одновременно с прививкой от гриппа, рассказала главный врач Псковской областной клинической инфекционной больницы Анастасия Повторейко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 5 сентября.
«От пневмококка можно прививаться параллельно вместе с гриппом, так как пневмококк может привести к тяжёлой пневмонии», – рекомендовала врач и уточнила, что вакцина поможет защитить организм.
«Также есть календарь прививок, в который на сегодняшний день внесены поправки – в соответствии с ним можно оценить потребность не только в вакцинации, но и ревакцинации», – отметила Анастасия Повторейко и пояснила, что обязательно нужно проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, есть ли временные или абсолютные противопоказания к той или иной прививке.
Напомним, что в Псковской области началась кампания по вакцинации от гриппа. В регион уже поступила партия из 78 тысяч вакцин.
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