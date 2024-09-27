Игорь Иванов поздравил работников дошкольных учреждений с профессиональным праздником

12:55, 27 сентября 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов от имени профобъединения поздравил работников дошкольных учреждений с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Вы совершаете высочайший вклад в развитие нашего общества – воспитываете будущие поколения. Именно в ваших чутких и надёжных руках находится наша самая большая ценность – наши дети», – отметил лидер регионального профдвижения, пожелав здоровья, терпения, благополучия и новых успехов.

Игорь Иванов также подчеркнул, что своим упорным трудом воспитатели, работники и руководители детских садов и учреждений дошкольного образования вкладывают в детей необходимые основы и знания, а также прививают уважение и любовь к Родине.