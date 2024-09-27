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Общество

Десять псковских школ вошли в проект «Наставническая лига»

Десять школ Псковской области вошли в проект «Наставническая лига», сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

В состав «Наставнической лиги» вошли более 1 000 образовательных организаций.

Псковскую область в проекте представляют гимназия № 29 Пскова, средняя общеобразовательная школа № 47 Пскова, средняя общеобразовательная школа № 6 имени Героя Советского Союза А. В. Попова Великих Лук, Куньинская средняя общеобразовательная школа, средняя школа № 7 имени В. Н. Пушкарёва Островского района, гимназия Островского района, Печорская средняя общеобразовательная школа № 3, Круппская основная общеобразовательная школа Печорского района, Себежская средняя общеобразовательная школа, Сосновоборская средняя общеобразовательная школа Себежского района.

Отметим, в 2024 году в целях организации адресного сопровождения школьных управленческих команд Департамент государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения России создал «Наставническую лигу» из числа школ-лидеров (школ-наставников) каждого субъекта России.

Основные задачи «Наставнической лиги»: обобщение и трансляция наиболее эффективных управленческих практик, развитие межрегиональных связей за счёт организации стажировочных площадок, развитие кадрового потенциала в сфере общего образования, повышение вовлечённости школьных (управленческих) команд в реализацию проекта, его популяризация в общественно-профессиональной среде.

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