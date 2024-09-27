Псковский врач рассказала, когда пожилым людям необходимо обратиться к гериатру

18:20, 27 сентября 2024, ПАИ

Когда пожилым людям необходимо обратиться к гериатру, рассказала главный гериатор Псковской области Дарья Ульвачёва в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 27 сентября.

«Если у пациента много хронических заболеваний и он принимает много лекарственных препаратов – это считается одной из важных проблем, которые могут даже ухудшать самочувствие пациента и ухудшать качество его жизни», – отметила гостья студии.

Дарья Ульвачёва также подчеркнула, что направление к гериатору даётся, чтобы оценить состояние пациента и дать рекомендации в связи с его болезнями, состоянием, чтобы улучшить качество жизни и научиться жить с теми жалобами, которые возникают.

Ранее сообщалось, что главный гериатор Псковской области назвала диету для пожилых.