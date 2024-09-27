Главный гериатор Псковской области назвала диету для пожилых

17:01, 27 сентября 2024, ПАИ

Что должно включать в себя сбалансированное питание для пожилых людей, рассказала главный гериатор Псковской области Дарья Ульвачёва и заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова в эфире программы «Анамнез» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в пятницу, 27 сентября.

«Овощей и фруктов необходимо 400 грамм в день. Для пожилого пациента в связи с развитием синдрома старческой астении важно потребление белка. То есть это рыба, это нежирные сорта мяса. Два-три раза в неделю мясо, два или хотя бы один раз рыба. И гречка, и картофель, и макароны – всё должно присутствовать в рационе», – рассказала Дарья Ульвачёва.

Также в эфире заместитель начальника Псковского госпиталя для ветеранов войн Маргарита Жукова отметила, что никакими продуктами нельзя злоупотреблять, всё должно быть в меру. Она подчеркнула, что питание должно корректироваться в связи с хроническими заболеваниями и весом пациента.

Она также обратила особое внимание на консервацию, которую заготавливают из выращенных овощей и фруктов на даче. «Мне кажется, в этих компотах консервированных нет ничего плохого, если они несильно сладкие. Но все маринованные продукты, конечно, содержат уксус, соль в больших количествах. Всё-таки всё должно быть очень дозированно. Лучше морозить и сушить», – резюмировала Маргарита Жукова.

Специалисты отметили, что питание должно быть интуитивным. Они рекомендуют пожилым людям питаться простой, обычной едой. Нежелательны тяжёлые, копчёные и острые блюда.

Ранее сообщалось, что эксперт рассказала, с какого возраста человек считается пожилым.