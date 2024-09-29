Врач перечислила самые неподходящие варианты завтрака

15:44, 29 сентября 2024, ПАИ

Хотя овсянка полезна, ее ежедневное употребление на завтрак может усилить вымывание кальция из костей. Об этом изданию «АиФ» рассказала врач-терапевт амбулатории №2 Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В.Н. Сайера Мунаварова.

«Овсянка — крахмалистая, глютеновая, слизеобразующая крупа. Она полезна, но каждый день ее есть не надо – достаточно пары раз в неделю. Дело в том, что при частом (ежедневном употреблении) овес, который содержит фитиновую кислоту, может способствовать вымыванию кальция из костной ткани», – объяснила врач.

Также не стоит злоупотреблять простыми углеводами, которые не утоляют голод надолго: тортами, сладостями, выпечкой.

«Их употребление приводит к большому скачку инсулина в крови, ведь сначала уровень глюкозы в крови быстро повышается, а затем резко падает. Это вредно тем, что у человека после употребления быстрых углеводов очень скоро появляется желание съесть ещё что-то сладкое, а это приводит к перееданию, проблемам в работе ЖКТ», – сказала Сайера Мунаварова.

Врач рекомендовала съедать за завтраком примерно 25-30% от общего количества калорий за сутки. Желательно утром потреблять богатые белком продукты, например, яйца, гречку, творог. Исследования показывают, что такой завтрак повышает продуктивность.

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