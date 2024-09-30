День интернета отмечают в России сегодня

07:16, 30 сентября 2024, ПАИ

День интернета отмечают в России сегодня, 30 сентября, сообщает сalend.ru.

На сегодняшний день интернет стал важной частью жизни россиян. По данным Mediascope, в июне 2023 года интернетом в России пользовалось 83% населения в возрасте старше 12 лет, или 101,4 миллиона человек. Чаще всего россияне проводят время именно в соцсетях – около часа в день.

Беспроводной доступ к интернету покрыл 85% планеты, согласно данным исследователей. А количество подключённых к интернету устройств превысило 50 миллиардов. По прогнозам, к 2041 году пропускная способность сетей увеличится в 500 раз.