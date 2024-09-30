Россия занимает третье место в мире по близорукости детей

12:16, 30 сентября 2024, ПАИ

Россия попала в тройку стран с самым плохим зрением у детей, согласно исследованиям китайских учёных, пишет «Коммерсантъ».

На первом месте находится Япония, где от близорукости страдают 86% детей и подростков, на втором – Южная Корея (73,94%), а на третьем – Россия (46,17%).

Китайские учёные выяснили, что за последние три десятилетия распространённость миопии значительно выросла – в 1990–2000-х годах миопия была зафиксирована лишь у 24% детей и подростков.

Увеличение числа близоруких людей связано с использованием гаджетов. Причём она чаще встречается у подростков, чем у детей. Кроме того, распространённость миопии выше у девочек и у жителей городов. К 2050 году, по мнению учёных, более 740 млн человек до 19 лет будут страдать близорукостью.