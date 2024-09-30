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Общество

Автопробег по случаю воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией пройдёт в Пскове

Всероссийская акция «Спасибо, что #МыВместе», посвящённая вступлению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, пройдёт по улицам Пскова от площали Ленина до деревни Черёха. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Автопробег по случаю воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией пройдёт в Псковской области. Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Помимо этого, в рамках акции сотрудники Госавтоинспекции будут раздавать жителям города тематические наклейки. Раздача наклеек начнется в 14:00 возле ЦУМа, а с 16:00 в сквере 60-летия Октября и в Детском парке начнётся раздача лент триколор и тематических открыток, подготовленных РИА Новости совместно с Русским географическим обществом.

Напомним, что ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области 30 сентября 2022 года вошли в состав России по итогам референдумов, проведённых с 23 по 27 сентября.

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