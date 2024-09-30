Более ста семей Псковской области собрал фестиваль «Движения первых»

17:05, 30 сентября 2024, ПАИ

Более ста семей из Псковской области приняли участие в муниципальных этапах фестиваля «Семейные команды» от Российского движения детей и молодёжи «Движение первых». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В рамках фестиваля семьи соревновались в спортивных дисциплинах ГТО, участвовали в забегах, посещали мастер-классы. Программа фестиваля разработана таким образом, чтобы вовлечь в спорт всех членов семьи – она учитывает интересы и возможности людей разных возрастов.

По итогам муниципального этапа лучшие команды из каждого района встретятся на региональном этапе, где примут участие 26 команд-победителей. Областной финал состоится 5 октября.

Мероприятие проходит в рамках Года семьи.

Фестиваль относится к одному из 12 направлений «Движения первых» – «Спорт». Его цель – привить участникам «Движения» любовь к активному образу жизни, регулярным занятиям спортом и заботе о здоровье.